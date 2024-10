Grave incidente stradale a Olevano sul Tusciano: un uomo in codice rosso

Nel pomeriggio di martedì, un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 29, che collega Olevano sul Tusciano a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un 37enne del posto in sella a uno scooter e un furgone, guidato da un 40enne, si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio è stato il motociclista. L’uomo, in seguito all’impatto, ha riportato ferite gravi, tanto da richiedere il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Battipaglia in codice rosso. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato successivamente trasferito presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni restano critiche, mentre il conducente del furgone ha riportato solo lievi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti, e i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, sotto la direzione del Capitano Samuele Bileti. Le forze dell’ordine, insieme al Nucleo Operativo guidato dal Capitano Donato Recchia, sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dello scontro. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.