Va a cercare funghi e precipita in un dirupo per 20 metri. Salvato dal Soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio di oggi, un grave incidente ha avuto luogo nei pressi della località Toppa della Faragna, nel territorio comunale di Montecorvino Rovella. Un uomo di 65 anni, mentre era alla ricerca di funghi, è scivolato e precipitato per circa venti metri lungo un dirupo. Il compagno dell’uomo, ha immediatamente allertato il 118, dando avvio a un intervento di soccorso complesso e tempestivo.

La centrale operativa del 118 di Salerno ha prontamente coinvolto il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che ha inviato due squadre, unitamente al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi, ai Carabinieri Forestali e all’ambulanza del 118.

Dopo una ricerca meticolosa, i tecnici del CNSAS sono riusciti a localizzare l’uomo, che giaceva in fondo al dirupo. Utilizzando tecniche alpinistiche, i soccorritori si sono calati con corde per raggiungerlo. Il 65enne è stato immediatamente stabilizzato dai sanitari del CNSAS.

Vista la complessità del recupero, è stato richiesto l’intervento dell’Elisoccorso 118 di Salerno. L’elicottero, in costante coordinamento con le squadre a terra, ha sbarcato un elisoccorritore, un medico e un infermiere attraverso il verricello in una zona aperta poco distante. L’equipe sanitaria è stata poi accompagnata in sicurezza fino al paziente, dove il medico ha effettuato una nuova valutazione. Grazie a un complesso intervento tecnico su corde, l’uomo è stato recuperato in barella, assistito costantemente dal personale sanitario. Dapprima è stato trasportato a monte della parete rocciosa e successivamente in una zona libera da alberi per consentire il recupero a bordo dell’elicottero.

L’uomo è stato poi trasferito con urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori cure. All’intervento hanno collaborato anche la Croce Rossa e i Carabinieri della stazione di Acerno, garantendo un’operazione di soccorso precisa ed efficace.