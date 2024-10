In corso le indagini sulla morte della bambina all’ospedale di Nocera Inferiore

Due equipé di sanitari ha atteso la bambina morta pochi giorni fa al pronto soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore, in quanto l’arrivo della bimba era stato già annunciato dal servizio di emergenza 118. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, la piccola è morta tra le braccia di un infermiere. Non si conoscono ancora le cause del decesso ma verranno chiarite nei prossimi giorni grazie all’autopsia.

Momenti di disperazione vissuti dai genitori e familiari della piccola ma anche dal personale sanitario in turno. La procura di Nocera Inferiore sta indagando a tutto campo sull’accaduto non escludendo nemmeno i genitori della piccola che avevano riportato a casa la bambina dopo tre giorni dal parto avvenuto presso l’ospedale di Aversa.