Michele Albanese premiato a Washington come “Eccellenza Italiana”

Michele Albanese, Direttore generale della Banca Monte Pruno è stato premiato a Washington all’ undicesima edizione del Premio Eccellenza Italiana, un evento che dal 2014 celebra il talento, la creatività e il merito di persone e aziende italiane che si distinguono per innovazione e coraggio. Il premio ideato dal giornalista Massimo Lucidi rappresenta un’importante vetrina che ha come obiettivo il rafforzamento della presenza culturale, sociale ed economica dell’Italia negli Stati Uniti. Tra le tante personalità di spicco premiate, presente anche il Direttore della Banca Michele Albanese, il premio gli è stato consegnato dalla consigliera dell’Ambasciata Italiana a Washington, Michela Carboniero nonché coordinatrice dell’attività dell’intera rete consolare negli Stati Uniti la quale ha espresso grandi parole di elogio per il risultato raggiunto.

Albanese a margine dell’evento ha inoltre dichiarato “Sono profondamente onorato di ricevere questo prestigioso premio che dedico non solo alla Banca Monte Pruno ma anche a tutti i soci, collaboratori e clienti che ogni giorno ci permettono di crescere e migliorare. Questo premio rappresenta un importante traguardo per il nostro lavoro con l’obiettivo costante di migliorare e sostenere il territorio. Credo che la vera forza di un’azienda risieda appunto nella capacità di guardare al futuro con determinazione e coraggio, valori che ispirano da sempre il nostro operato”.