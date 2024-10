Come tutti i lunedì, è tempo di Italia2kidz, il tg dei più giovani fatto dai più giovani

Come ogni lunedì torna anche questa sera Italia2kidz, il telegiornale pensato per i bambini e condotto dai bambini. Anche stasera, alle 19:35, appena prima del nostro consueto tg serale, ci sarà spazio per l’informazione che coinvolge direttamente i più giovani approfondendo temi a loro dedicati. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno ascoltare notizie riguardanti il mondo della scuola e della solidarietà ma anche informarsi su un importante concorso a cui poter aderire, una possibilità per mettere in luce i propri talenti in diversi ambiti. Scopriremo, inoltre, insieme, la bellissima storia di un bambino che si è distinto a livello nazionale per il proprio ingegno.

La lettrice di stasera, Giusy Navarra, non mancherà di mostrarci anche delle meravigliose foto del passaggio della cometa Atlas, immortalata dall’appassionato di fotografia Francesco Marmo.

Non perdetevi l’appuntamento di stasera o guardate Italia2kidz in replica martedì alle 15:00 e mercoledì alle 17:00. A noi non resta che augurarvi una buona visione.