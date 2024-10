Corruzione e truffa ai danni dello Stato: sospesi quattro agenti della Polstrada a Policoro

Sono 23 le persone finite sotto inchiesta dalla Procura di Matera per un’ipotesi di plurimi delitti contro la Pubblica Amministrazione, tra cui corruzione, concussione, omissione di atti d’ufficio, falsità in atti pubblici, truffa aggravata ai danni dello Stato e favoreggiamento personale. Di queste, quattro agenti della Polizia Stradale di Policoro sono stati sospesi dal servizio e altri 8 pubblici ufficiali sono indagati.

L’operazione, scattata questa mattina e condotta dalla Polizia di Stato di Matera, riguarda episodi di corruzione relativi all’omissione di controlli su strada a favore di autotrasportatori di aziende operanti nella fascia jonica della provincia di Matera. L’inchiesta è partita in modo quasi casuale a luglio del 2022 quando un autotrasportatore, intercettato per altre vicende, dopo un controllo rivelò al suo interlocutore di aver pagato 40 euro per evitare una multa. Le successive indagini e intercettazioni mirate, anche a bordo delle auto di servizio della Stradale, hanno fatto emergere ulteriori episodi e altre persone coinvolte, rivelando che alcuni degli agenti indagati mantenevano relazioni improprie con le aziende di trasporto, facilitando le operazioni di controllo in cambio di favori o benefici personali. Rapporti che, ad avviso degli inquirenti, andavano oltre i singoli episodi, delineando un quadro più ampio di condotta sistematica da parte di alcuni agenti della Stradale di Policoro.

Il Procuratore della Repubblica di Matera, Alessio Coccioli, ha sottolineato la gravità dei fatti e ha assicurato che la Procura continuerà a perseguire con determinazione tutti coloro che si macchiano di reati contro la pubblica amministrazione.