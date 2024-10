Prevenzione cancro al seno. C’è anche una componente genetica. Intervista al dottore Pellegrino

Il 19 ottobre scorso si è celebrata la giornata internazionale contro il cancro al seno, un momento importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della lotta a questa malattia che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. In occasione di questa giornata, è emersa una tematica fondamentale legata al cancro al seno: la componente genetica.

Le mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 sono tra i principali fattori genetici di rischio per lo sviluppo del cancro al seno. Per approfondire questo argomento, abbiamo intervistato il dottor Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico di Chirurgia Generale e Oncologica presso l’Università Policlinico “Federico II” di Napoli.