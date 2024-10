Un anno fa la scomparsa di Rocco Iacovino. Il sindaco di Moliterno chiede di mantere l’attenzione sulla vicenda

E’ trascorso ormai un anno dalla scomparsa di Rocco Iacovino, l’82enne di Moliterno. L’uomo scomparve nel nulla il 19 ottobre del 2023 dopo essersi avventurato nei boschi della zona, tra contrada Sorgituro e località Papa Nicola, probabilmente per raggiungere un’abitazione di campagna di sua proprietà e raccogliere delle castagne. In serata, però, l’anziano non era rientrato in casa e il suo cellulare risultava spento. Le ricerche ebbero subito inizio con l’impiego delle forze dell’ordine e dei volontari nonché dei famigliari ma, nonostante le ricerche non si siano mai interrotte, di Rocco non c’è ancora nessuna traccia.

Nell’anniversario della scomparsa anche il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, ha voluto rivolgere un pensiero all’anziano. “Un anno fa il nostro concittadino Rocco Iacovino- ha scritto Rubino in un post- usciva di casa per andare alla ricerca di castagne in contrada Papa Nicola. Da quel giorno la moglie, i figli, i nipoti, la sua famiglia e tutta la comunità, attendono invano il suo ritorno. Da una anno non abbiamo la minima traccia di Rocco”.

“Noi continuiamo a pensare a Rocco- ha continuato il sindaco- come se fossimo un’unica famiglia. E alla sua famiglia oggi ci sentiamo vicini nel chiedere che Rocco non sia dimenticato, che questa vicenda possa avere ancora attenzione”.