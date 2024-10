Una delegazione della associazione Joe Petrosino al Columbus Day

Una delegazione dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino di Padula, come di

consuetudine da molti anni, ha partecipato a New York all’80° Columbus Day, unitamente alla Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, con la quale esiste un rapporto di grande collaborazione per rappresentare e divulgare la cultura della legalità nel nome del poliziotto Italiano, vissuto in America.



La delegazione, rappresentata dal Presidente Pasquale Chirichella, dal Vicepresidente Vincenzo Petrizzo, dal socio Michele Chirichella, dal socio Giuseppe Novi proveniente da Palermo e da Nino Melito Petrosino, pronipote e Presidente Onorario della medesima Associazione ha partecipato alla parata nella città di Huntigton in Long Island – NY, e, successivamente, il lunedì 14 alla parata principale a New York City sulla Fifty Avenue.

In ambedue le parate, quest’anno, si sono uniti alla delegazione i 27 membri del gruppo dei “Cavalieri della Bolla Pontificia A.D. 1394 di Cava dei Tirreni”, rappresentato da Alessandro Cantalupo e Antonio Milione; con i loro costumi, rievocanti proprio l’epoca di Cristoforo Colombo, e con il loro folklore tipico, hanno coinvolto con successo tutti gli spettatori presenti, ai quali va un nostro doveroso ringraziamento per la partecipazione e per la condivisione degli ideali della nostra Associazione sul tema molto delicato del contrasto a tutte le mafie; li ringraziamo per l’aiuto che ci danno nella promozione della cultura della legalità.

Presente anche il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, il quale ha ricevuto il prestigioso e importante riconoscimento “Annual Awards Dinner 115th Anniversary”, dalla Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, per il suo impegno nella promozione dei valori della legalità e della Giustizia, dentro e fuori la sua comunità che rappresenta in qualità di Amministratore Pubblico.

La serata del Galà di giovedì 17 Ottobre, nella location Russo’s on the Bay in NY, ha concluso gli impegni ufficiali della nostra delegazione; in quell’occasione sono stati consegnati diversi attestati, tra i quali anche quello a Wanda Fabbri di Palermo, Presidente dell’Istituto Superiore per la difesa delle tradizioni, per il suo impegno nelle scuole per la diffusione della cultura della legalità.