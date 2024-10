Chef cilentano morto in Francia. “Fu incidente autonomo” ma la famiglia non ci sta

Si torna a parlare della morte di Mario Fusco, lo chef cilentano deceduto in un misterioso incidente stradale a Montpellier in Francia mentre era a bordo del suo scooter. La procura transalpina, dopo la riapertura del caso su insistenza del legale della famiglia l’avvocato Massimo Puglia, ha reso noto l’esito della nuova perizia. Si sarebbe trattato secondo il perito della Procura francese di un incidente autonomo. Tuttavia l’autopsia aveva fatto emergere, questa volta per il medico della Procura, che si trattava di un incidente causato da un altro veicolo. “Un paradosso – secondo l’avvocato Puglia – e per questo chiederemo il dossier per comprendere come si è arrivati a questo esito dalla perizia e quali sarebbero i testimoni ascoltati e faremo di tutto per avere la verità”. Ripercorrendo la vicenda. Mario Fusco, è morto nel marzo del 2020 nei pressi di Montpellier in seguito a un incidente stradale. La pressione della famiglia del trentenne chef cilentano e l’opera dell’avvocato Massimo Puglia e dell’esperto di ricostruzione di incidenti stradali, Giuseppe Pisano, aveva fatto sì che i giudici transalpini decidessero di riaprire il caso. I legali Marcel Lobier e Isabelle Mimran tutelato la famiglia in Francia. Inoltre del caso sono informati anche ambasciata e consolato. Per evitare che la gendarmeria di Montpellier archiviasse la morte come un semplice incidente stradale, il legale e l’ingegnere hanno redatto un dossier con documenti e ricostruzioni, foto e dati inviato in Francia. Dossier che ha convinto la Magistratura a aprire il caso ma che ha fatto giungere ora a questa perizia quanto meno controversa. La morte si registrò il primo marzo del 2020 quando lo chef, a Montpellier, a bordo del suo scooter tornava, nottetempo, verso casa. Quando imboccò uno svincolo autostradale perse il controllo del veicolo e morì. Gli agenti francesi giunti sul posto trovarono lo scooter incidentato lungo lo svincolo ma non il corpo. Dopo una settimana senza notizie, i genitori di Marco sporsero denuncia ai carabinieri di Centola. Gli agenti francesi tornarono sul luogo del ritrovamento dello scooter intestato allo chef e otto giorni dopo ritrovarono il corpo di Marco a 160 metri dal luogo del ritrovamento dello scooter.