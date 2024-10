“Maledette dipendenze”: terzo appuntamento di “Oltre, aldilà delle apparenze”

“Maledette dipendenze”. E’ questo il titolo della terza puntata di “Oltre, aldilà delle apparenze”, il format di Italia2News dedicato all’approfondimento giornalistico. Ospite di questa puntata, il dottore Aniello Basilice, Direttore del Centro Interdipartimentale per la Psicologia delle Addiction e della Comunità Terapeutica “Terra Futura” dell’Asl Salerno ed ospitato nell’ospedale di Sant’Arsenio, con il quale abbiamo analizzato il fenomeno delle dipendenze nel territorio del Vallo di Diano e dell’intero territorio regionale, con un focus anche sull’importanza della medicina territoriale e anche dei comportamenti preventivi da tenere in ambito familiare e scolastico e non solo. Insieme al dottore Basilice è intervenuta in collegamento anche la dottoressa Tiziana Metitieri, Neuropsicologa dell’ospedale “Meyer” di Firenze. Con la dottoressa Metitieri abbiamo approfondito un altro aspetto relativo all’utilizzo delle tecnologie da parte dei giovani, sottolineando quanto a volte vengano eccessivamente “demonizzate” come unica causa di isolamento sociale o altri problemi di tipo psicologico, che magari dovrebbero essere indagati diversamente .

“Oltre, aldilà delle apparenze”, andrà in onda, venerdì 25 ottobre, dopo il tg delle 19.55 ed in replica il sabato alle 15.00 circa e la domenica alle 17.00 e alle 23.15 circa.