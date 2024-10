Serre: sequestrate armi modificate e richiami sonori: operazione dei Carabinieri e delle Guardie Ambientali di Accademia Kronos

L’impegno dei Carabinieri e del Nucleo delle Guardie Giurate Ambientali di Accademia Kronos si intensifica nella lotta contro il bracconaggio nella provincia di Salerno. L’ultima operazione congiunta, condotta all’alba della scorsa settimana nel territorio di Serre, ha visto effettuare controlli mirati in aree a rischio. Durante uno di questi controlli, sono stati avvistati tre cacciatori che utilizzavano un richiamo acustico per riprodurre il verso del tordo.

Dopo un’osservazione approfondita, è stata avviata un’accurata verifica sui cacciatori, i quali hanno tentato di eludere il controllo e di nascondere il richiamo acustico. Tuttavia, uno di loro è stato sorprendentemente colto in flagranza mentre cercava di occultare il dispositivo tra la vegetazione.

Grazie al supporto del Comando Stazione Carabinieri di Serre, il personale intervenuto ha proceduto con il controllo dei documenti, delle armi e del munizionamento. Questa verifica ha rivelato che uno dei cacciatori stava utilizzando un fucile semiautomatico cal. 12 privo del riduttore che limita la capacità del serbatoio a due colpi, come stabilito dalla legge, consentendo così un uso non autorizzato di più di tre colpi.

In seguito a quanto accertato, i militari e le Guardie Giurate AK hanno proceduto, tornati in Caserma, al sequestro delle armi, del munizionamento, del richiamo acustico e della cacciagione, in quanto l’utilizzo del richiamo acustico violava l’Art. 21 lett. R e l’Art. 30 lett. H della Legge 157/92, oltre all’Art. 13 della Legge 110/1975, poiché la modifica del fucile ne alterava la meccanica e aumentava la potenzialità.

Nelle prossime settimane, le operazioni di controllo continueranno, mirate a prevenire e reprimere eventuali illeciti legati al prelievo venatorio, con un focus particolare sulla caccia agli acquatici da postazione fissa e alle battute di caccia al cinghiale. Si ringrazia l’Arma dei Carabinieri per il continuo supporto nelle attività di protezione della fauna selvatica e per gli sforzi nella prevenzione e repressione degli illeciti ambientali.