Cavese-Potenza trasferta vietata per i tifosi rossoblù

Divieto di trasferta per i tifosi del Potenza questo weekend. a vietarlo è il Prefetto di Salerno che ha bloccato la vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Potenza, per la gara Cavese – Potenza, a renderlo noto ai tifosi rossoblù è stato il Potenza Calcio con una nota.

Il match valevole per la 11esima giornata del campionato nazionale di serie C, è in programma questo sabato 26 ottobre, presso lo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, non vedrà quindi la partecipazione dei tifosi rossoblù.