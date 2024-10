Terrorismo islamico, arrestato un 14enne di Potenza

Un ragazzo di 14 anni di Potenza è stato arrestato dalla Digos con l’accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione.

Dalle indagini delle Agenzie di informazione e sicurezza, finalizzata al monitoraggio della comunità jihadista è emersa la presenza del 14enne in un gruppo Instagram composto da seguaci dell’Islamic State. La Digos nel corso delle investigazioni ha scoperto che il ragazzo, attivo nella creazione e pubblicazione di contenuti in favore dello Stato islamico e fruitore di video che mostrano attacchi suicidi preparati da minorenni, è risultato anche proprietario di due gruppi Telegram creati per riunire sostenitori dello Stato islamico e promuovere la creazione di una wilava (provincia) dell’Is in Italia.

Alla luce di quanto emerso la Procura per i Minorenni di Potenza ha disposto a carico del minorenne una perquisizione personale, domiciliare e informatica eseguita lo scorso 23 ottobre che ha consentito di raccogliere elementi oggettivi a riscontro delle ipotesi investigative iniziali tra i quali la palesata intenzione di compiere azioni terroristiche a breve termine sul territorio nazionale, oltre che di rinvenire tra l’altro, oggetti atti ad offendere e munizionamento la cui offensività è in fase di accertamento.

Alla luce di quanto emerso il ragazzo è stato arrestato da personale della Digos della Questura di Potenza e del Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione. Il 25 ottobre l’arresto è stato convalidato nell’udienza dinanzi al Gip di Potenza e il minore è stato posto in una comunità.