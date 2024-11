Boom di presenza per la Festa della Castagna a San Rufo

Boom di presenze per la XXI edizione della Festa della Castagna a San Rufo, iniziata giovedì 31 ottobre e che si concluderà questa sera. Questa edizione ha visto protagonista il centro storico dove sono stati presenti stand e prodotti tipici locali, ma soprattutto si è vista la presenza della castagna in diverse pietanza dal dolce al salato, permettendo cosi ai visitatori di gustare alcune novità ma anche di permettere loro di acquistarli. Il percorso enogastronomico ha previsto infatti, cavatelli di farina di castagne con vellutata di zucchine, funghi porcini e salsiccia; arista di maiale aromatizzata al rosmarino e castagne, castagnacci, caldarroste, zeppole e non solo, anche taglieri di salumi e formaggi e vini cilentani, insomma un percorso enogastronomico autunnale tutto da gustare.