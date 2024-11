Il Tribunale da ragione al Comune di Vietri di Potenza e condanna la ditta che gestiva la Cava Pedali

Il comune di Vietri di Potenza continua ad avere ragione sulla gestione della Cava Pedali, che da diversi anni anche in seguito a una serie di provvedimenti civili e in più gradi di giudizio, è ritornata in possesso e gestita dall’Ente Comune. Con una nuova sentenza pubblicata il 7 ottobre, il tribunale di Potenza ha condannato l’azienda che gestiva la cava a pagare al Comune di Vietri di Potenza una somma pari a 200mila euro oltre 10mila euro di spese legali.

L’obiettivo del comune è stato quello di dimostrare l’inadempimento contrattuale della Ditta che gestiva la cava. A seguito di una serie di udienze del procedimento civile, durato dieci anni, il Tribunale Civile di Potenza all’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che la domanda principale del Comune fosse fondata e meritevole di accoglimento pertanto il Tribunale ha condannato la Ditta.