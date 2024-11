Una tregua “idrica” per i comuni del Camastra, acqua per 24 ore a Potenza e comuni limitrofi

Finalmente una tregua, per i 29 comuni dello schema del Camastra, venerdì 1 novembre, l’erogazione dell’acqua è avvenuta per 24 ore, senza interruzioni: a deciderlo il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in qualità di commissario straordinario per l’emergenza idrica.

Si tratta, ha spiegato l’ufficio stampa della giunta regionale, di una pausa che il presidente ha invocato per consentire ai cittadini e alle attività commerciali di trascorrere una festa in serenità. Bardi ha inoltre stabilito che sabato 2 e domenica 3 novembre l’interruzione nella fornitura cominci alle ore 23 e prosegua fino alle 6.30 del giorno successivo. Nella nota, ha poi ribadito “l’invito ad un uso parsimonioso dell’acqua anche nella giornata in cui non ci saranno restrizioni”. Nell’evidenziare di “confidare nel senso di responsabilità di tutti”, il presidente ha detto che “insieme supereremo questa emergenza” e ha aggiunto che si agirà per “evitare che si ripeta lo scenario di queste settimane”.