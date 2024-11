Il matematico salernitano Michele Mele pubblica in italiano “MathSpeak”, manuale di matematica per non vedenti

Un progetto di inclusione importante, che non faccia sentire gli alunni italiani non vedenti esclusi dall’apprendimento delle materie scientifiche quello ripreso dal matematico salernitano Michele Mele. Mele ha infatti pubblicato per la prima volta in lingua italiana “MathSpeak”, metodo di apprendimento progettato dal matematico americano non vedente Abraham Nemeth. Si tratta di un sistema di semplici regole per presentare la matematica oralmente senza ambiguità che ha dimostrato finora grande efficacia nel mondo anglosassone.

Si tratta probabilmente anche una sorta di rivincita per il matematico campano che ha, purtroppo, sperimentato egli stesso, quando era uno studente, quanto le materie scientifiche siano ancora troppo spesso considerate inaccessibili a ipovedenti e non vedenti perché difficili da spiegare oralmente. Lo stesso Mele ha dichiarato: “Il mio insegnante di matematica e fisica era convinto che io non potessi capire la matematica. All’epoca usavo un video-ingranditore e chiaramente questo mi penalizzava perché potevo vedere solo una piccola porzione di foglio alla volta. Così ho imparato a lavorare a mente. Questo mio metodo non veniva capito perché non veniva ritenuto quello giusto”.

Mele non è nuovo in materia di pubblicazioni. È autore di altri due libri dal titolo “L’universo tra le dita”, in cui racconta le vite di dieci scienziati tutti accomunati, non solo l’essere non vedenti o ipovedenti, ma anche l’esser riusciti a contrastare i pregiudizi che circondano questa condizione, superando difficoltà fisiche ma soprattutto culturali per realizzare i propri sogni ed eccellere nella pratica scientifica, e “Il Richiamo della strada” che racconta la storia di John Metcalf che, da non vedente, nel 1700 fu capace di diventare, da completo autodidatta, il primo ingegnere stradale della storia.

C’è inoltre da ricordare che Michele Mele, per le sue attività di ricerca e di divulgazione scientifica in supporto delle persone con patologie della vista, è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella.

Il manuale, che mira a rendere il sistema scolastico italiano pienamente inclusivo, può essere scaricato gratuitamente in formato pdf da internet ed è un grosso incoraggiamento per i più giovani a non arrendersi mai, di fronte a nessuna difficoltà, ma a trovare la soluzione che esiste sempre dietro ogni avversità.