Investiti tre pedoni a Policastro: una è grave. Donna alla guida con tasso alcolemico oltre limiti

Nella serata di ieri si è verificato un incidente stradale a Policastro Bussentino. Tre persone che camminavano sul ciglio della strada, sembra fossero uscite da un ristorante della zona, sono state investite da un’automobile alla cui guida vi era una donna originaria e residente in Lombardia. Una delle tre persone investite è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Immacolata” di Sapri. Qui dopo le prime cure prestate dai sanitari ne è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Vallo della Lucania dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Dei tre risulta ferita anche una seconda persona, mentre uno è rimasto totalmente illeso.



Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Sapri, guidati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Rucco per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che alla donna sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla norma. E’ stata quindi deferita all’Autorità Giudiziaria e le è stata ritirata la patente di guida.