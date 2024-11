La Banca Monte Pruno e la Fondazione Monte Pruno parteciperanno al VII “International Congress Autisms”

Dal prossimo 29 novembre al 1 dicembre Salerno ospiterà il “VII International Congress AUTISMS”, un congresso di portata internazionale sull’autismo. L’evento, della durata di tre giorni, vedrà la partecipazione di esperti di livello mondiale e un programma ricco di riflessioni, workshop e scambi di esperienze, ideato per esplorare le molteplici sfaccettature dell’autismo. Sarà un’occasione di confronto aperto e stimolante, che permetterà ai partecipanti di arricchire la propria comprensione e di scoprire nuove prospettive su un tema di grande rilevanza sociale.

Questa importante e speciale iniziativa è stata fortemente voluta e promossa da Luca Goffredo e Rosa Mandia, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Cooperativa Giovamente. All’evento prenderanno parte anche la Banca Monte Pruno e la Fondazione Monte Pruno in qualità di partner e sostenitori che, non hanno semplicemente scelto di supportare questo progetto, ma hanno deciso di esserne parte con il cuore, ispirandosi ai valori di solidarietà e vicinanza che Goffredo e Mandia hanno saputo trasmettere. A sostegno delle famiglie, la BCC Monte Pruno ha, inoltre, deciso di farsi carico delle quote di iscrizione dei genitori che sono clienti o soci dell’istituto di credito cooperativo che ne faranno richiesta.

“Grazie a questa collaborazione- ha dichiarato il direttore generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese- ribadiamo il nostro impegno a non lasciare mai indietro nessuno, sostenendo quei valori di inclusività e supporto comune che sono alla base della nostra missione. Vogliamo accompagnare i nostri giovani nel loro percorso di crescita, dare forza e fiducia alle imprese locali e offrire supporto alle famiglie che, come noi, credono nel valore della comunità. Il nostro contributo è, e sarà sempre, un investimento nel benessere collettivo e nelle radici che ci legano al nostro territorio. Ogni iniziativa a cui partecipiamo è per noi un’occasione per dimostrare che essere una banca del territorio significa prima di tutto essere al servizio delle persone, delle famiglie e delle imprese che ogni giorno costruiscono, con passione e sacrificio, il futuro del nostro territorio”.

“Non c’è soddisfazione più grande- ha concluso Albanese- che vedere le vite delle persone cambiare, crescere e migliorare anche grazie a una piccola scintilla accesa dalla nostra Banca e dalla nostra Fondazione. Invitiamo tutti coloro che condividono i nostri valori a unirsi a noi in questo viaggio, per costruire insieme un futuro basato sull’amore e sul rispetto reciproco. Con cuore e passione, insieme a voi, per un domani migliore”.