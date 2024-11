Oltre 15mila visitatori per il Villaggio delle zucche nei giardini della Certosa di Padula

I giardini del monumentale complesso certosino di San Lorenzo a Padula trasformati in un vero e proprio villaggio dedicato ai bambini e ai ragazzi con oltre 15mila visitatori in quattro giorni. L’evento “Il Sentiero delle Zucche” è stato un vero e anche inaspettato successo.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Padula e organizzata dalla Cooperativa sociale Il Sentiero, ha mirato a offrire attività ludiche, culturali e creative, in un contesto suggestivo e immerso nella storia. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Crescere insieme in Certosa”, sostenuto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che mira a creare opportunità di socializzazione per i minori attraverso esperienze culturali, artistiche e ricreative.