I Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato un 46enne del posto per “detenzione di stupefacente ai fini di spaccio” perché a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 50 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e 220 euro in contanti.

L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.