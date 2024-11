Crisi idrica in Basilicata: le dighe di Acerenza e Genzano di Lucania verranno collegate entro il 2025

L’assessore regionale lucano alle infrastrutture Pasquale Pepe ha annunciato che sono iniziati i lavori di collegamento fra le dighe di Acerenza e Genzano di Lucania. Una notizia di rilievo considerata la crisi idrica che sta attraversando tutta la Basilicata, per la quale è stato anche proclamato lo stato di emergenza. È stato anche effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato tecnici e dirigenti dell’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, di Acque del Sud e di dirigenti della Regione.



Secondo le dichiarazioni di Pepe: “Si tratta di un’opera divisa in due tronchi che vede il riefficientamento di un adduttore pensile, i cui lavori partiranno a breve, e di una galleria, i cui lavori sono già in esecuzione da qualche giorno, con un investimento di fondi Pnrr di 20,5 milioni di euro. L’intervento complessivo sarà terminato nel 2025 e ci consentirà di completare uno schema idrico che diventerà un gioiello ingegneristico capace di fornire acqua al territorio e ai lucani, scongiurando il rischio di altre crisi“.



Pepe ha sottolineato che “il completamento di questo schema idrico consentirà, con un ulteriore finanziamento, il collegamento e il supporto allo schema Basento-Camastra.

Infatti, gli invasi di Acerenza e Genzano, oltre ad avere una valenza di carattere irrigua, possono rappresentare anche una importante scorta idropotabile, dato che hanno una capacità complessiva a pieno regime di 90 milioni di metri cubi d’acqua.

Si tratterà di un’opzione provvidenziale in caso di eventuali nuove stagioni con scarse precipitazioni e temperature al di sopra della media stagionale in maniera perdurante, com’è accaduto negli ultimi mesi. Dopo alcuni decenni, potremo finalmente vedere il compimento del vasto schema idrico Basento-Bradano.” E conclude “Infine la gestione dei vari aspetti connessi a queste infrastrutture deve essere inserita in un accordo di cooperazione tra istituzioni e attori coinvolti a vario titolo, affinché si ponga fine a una comunicazione frammentata che, in genere rischia di allungare i tempi di esecuzione delle opere“.