Strade di sangue: Colliano piange Domenico Russo. Allarme incidenti sulla Bussentina

La morte Domenico Russo, 18 anni, in un incidente lungo la strada provinciale 270 ha sconvolto la comunità di Colliano. Il giovane, appassionato motociclista e studente di biologia, si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un coetaneo del luogo. L’impatto è stato così violento che i soccorsi, giunti rapidamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini, condotte dai carabinieri coordinati dal capitano Greta Gentili, sono in corso per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti a perizia tecnica per determinare se ci siano state imprudenze o errori di guida. E’ stata disposta l’autopsia.

Sempre in tema di incidenti, ieri sera, lungo la Strada Statale Bussentina, all’altezza del bypass di Caselle in Pittari, è stata teatro di un grave incidente. Per cause ancora da chiarire, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada, terminando la sua corsa contro la collinetta adiacente. Due i feriti, trasferiti in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza e le forze dell’ordine, impegnati sia nelle operazioni di messa in sicurezza che nelle indagini per determinare la dinamica dell’accaduto. Si tratta del terzo incidente del genere lungo quel tratto.