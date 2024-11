Adescati sui social per incontri sessuali e poi derubati: 3 arresti nell’agro nocerino sarnese

Le Stazioni Carabinieri di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, in carcere e agli arresti domiciliari, a carico di due uomini ed una donna rispettivamente di 38, 27 e 26 anni, tutti residenti nell’Agro Nocerino Sarnese. In particolare sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione ad una pluralità di episodi di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, nonché per i reati di estorsione tentata, violenza privata, furto in abitazione.

Secondo gli elementi sin qui acquisiti è emerso come — nei territori di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio, gli indagati abbiano perpetrato i reati agli stessi contestati attraverso un consolidato modus operandi: la donna, in particolare, adescava online le vittime, proponendo appuntamenti a sfondo sessuale in diverse località; nel luogo dell’incontro, invece, si palesavano gli uomini, che — anche facendo impiego di armi — perpetravano le rapine. In un’occasione, in particolare, uno degli uomini adescati è stato coattivamente condotto in uno scantinato nel Comune di Castel San Giorgio e minacciato di morte con l’impiego di un coltello affinché consegnasse quanto in suo possesso.