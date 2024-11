Ancora sequestri di merce contraffatta a Potenza

Continua l’attività di contrasto della Polizia Locale di Potenza al commercio abusivo: ancora un sequestro penale di merce, con ogni probabilità contraffatta.

In occasione del mercato mensile in via della Fisica la Polizia locale ha proceduto al sequestro di capi di abbigliamento con marchi, nazionali ed esteri, probabilmente contraffatti, di noti brand della moda.

“La contraffazione, lede i diritti tutelati di aziende e lavoratori, mettendo in pericolo la salute, l’ambiente e la sicurezza dei consumatori, spesso non consapevoli del danno e dei rischi a cui potrebbero andare incontro acquistando un prodotto che viola i diritti di proprietà intellettuale. Difatti, la legge punisce sia la vendita sia l’acquisto di merce contraffatta” tiene a sottolineare la Comandante Maria Santoro, che insieme agli Agenti di Polizia Locale di Potenza si impegna quotidianamente, per assicurare, il rispetto delle regole e della legge, affinché venga confermato il principio di legalità e rafforzato il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni.