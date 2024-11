Cavalli vaganti a Monte San Giacomo. L’incontro in Questura richiesto dalla sindaca Angela D’Alto

La questione degli animali vaganti ed in particolare dei cavalli che tante problematiche sta provocando a Monte San Giacomo e nei territori circostanti è stata affrontata in Questura a Salerno, nel corso di un incontro convocato dal questore Giancarlo Conticchio, e fortemente richiesto dalla sindaca di Monte San Giacomo, Angela D’Alto.

Erano presenti anche rappresentanti del comune di Colliano che vive la medesima problematica. Hanno partecipato al summit anche il prefetto Conticchio, i responsabili del Criuv, il Centro di Riferimento di Igiene Urbana Veterinaria, i Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Sala Consilina e di Eboli, il Comandante provinciale dei Carabinieri Forestali i rappresentanti del servizio veterinario dell’Asl Salerno ed altri rappresentanti delle varie figure coinvolte a contrastare e risolvere la problematica degli animali vaganti.

La sindaca D’Alto ha ribadito tutte le azioni messe in atto in passato per contrastare e prevenire il fenomeno dei cavalli vaganti, pericolosi per la loro ed altrui incolumità, soprattutto quella degli automobilisti ed utenti della strada. Ha ricordato l’ultima operazioni messa in atto con la Polizia Municipale con l’ausilio dei veterinario dell’Asl Salerno, Francescantonio D’Orilia e di Domenico Rufrano del Cresan. I cavalli catturati al termine dell’operazione sono ancora sotto sequestro e sotto la custodia del Comune di Monte San Giacomo. E proprio Angela D’Alto aveva dichiarato: “Siamo impegnati, a tutte le ore e anche durante le feste, a contrastare un fenomeno che mette a rischio i cittadini, e dopo il sequestro dell’altro giorno continuiamo a mettere a repentaglio anche noi stessi, catturando altri cavalli. Siamo lasciati soli e abbiamo bisogno di più sostegno da chi di dovere”.

Da qui la richiesta alla Questura di Salerno di un incontro urgente al termine del quale, è stato stabilito che verranno intensificati i controlli da parte dei Carabinieri Forestali e del Criuv, in particolare nelle aree montane del paese dove ormai sembra che la situazione sia diventata difficile da controllare. Ed inoltre la sindaca D’Alto adotterà di concerto con la Questura di Salerno e l’Asl di Salerno dei provvedimenti amministrativi per cercare di contenere e magari scongiurare il fenomeno dei cavalli vaganti divenuto particolaremente pericoloso.