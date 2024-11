Un ulteriore sinistro, nell’arco di un breve lasso di tempo, si registra a Bracigliano.

Due vetture si sono scontrate, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Sul posto necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Mercato San Severino, al fine di estrarre l’uomo al volante di una delle due vetture incidentate, che è stato trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore in codice rosso.