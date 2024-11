Forum Day 2024: dialogo e inclusività guidano le politiche giovanili

Al termine di una intensa tre giorni dedicata alle politiche giovanili si è tenuto un momento di confronto per tirare le somme su quello che è stato il lavoro svolto e, soprattutto, sui punti sui quali ci si dovrà impegnare di più in futuro.

La plenaria di saluti di domenica scorsa è stata aperta e moderata dal Vice-Coordinatore del Coordinamento provinciale Alfonso D’Amato, che ha ringraziato in maniera emozionata il Forum ospitante e tutti i partecipanti per aver vissuto appieno ogni singolo momento di questo evento.

La parola è poi passata a Michela Amoroso, consigliera comunale di Mercato San Severino, che ringraziando il Coordinatore e il Direttivo del Coordinamento Provinciale, si è dichiarata emozionata di aver potuto osservare una così forte partecipazione da parte dei giovani di San Severino.



Ha continuato Federica Fortino, Anci Campania giovani, la quale ha dichiarato – “Ringraziamo l’amministrazione di Mercato San Severino per l’ospitalità e l’accoglienza. È emozionante vedere tanti giovani impegnati e interessati: la convinzione che i giovani siano disinteressati è uno stereotipo. Al contrario, siamo noi amministratori a dover fare squadra e a creare canali di comunicazione diretti con loro”- ha dichiarato un portavoce di ANCI Giovani Campania.



Ha partecipato al dialogo anche il delegato al forum regionale Francesco Rotolo, il quale, dopo parole di ammirazione nei confronti del Forum ospitante, ha portato a conoscenza tutti i forum presenti del prossimo bando in uscita che vedrà la possibilità di ricevere un importante finanziamento da parte dell’assessorato regionale alle politiche giovanili e del Forum Regionale per tutti i forum comunali della regione Campania.

L’incontro si è concluso con un messaggio di incoraggiamento e responsabilità da parte di Busilacchi: “il futuro dei giovani si costruisce anche con il coraggio di sognare e di agire, coinvolgendo altri giovani e rendendo la partecipazione accessibile a tutti”.

Ha preso poi la parola il Coordinatore del Forum Provinciale Rosario Madaio esprimendo la sua gratitudine per il grande successo di questa ottava edizione del Forum Day. L’incontro, che ha visto una crescita significativa sia nella partecipazione giovanile che nella presenza di rappresentanti istituzionali di alto profilo, ha confermato l’importanza delle politiche giovanili nella provincia di Salerno. Durante l’evento, che ha ospitato figure istituzionali della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio Regionale e del Consiglio

Nazionale dei Giovani (CNG), Madaio ha espresso la sua gratitudine per l’attenzione rivolta alle istanze giovanili.



È stato poi il momento del Sindaco Antonio Somma, il quale ha espresso grande apprezzamento per l’impegno e la partecipazione del Forum dei Giovani di Mercato San Severino e ha rivolto un ringraziamento speciale agli ospiti presenti, tra cui l’On. Andrea Volpe. “Questo evento è il risultato di un lungo percorso di impegno civico e rappresenta un’occasione preziosa di ascolto reciproco e di crescita. Quando le istituzioni si mettono a disposizione dei giovani, si pongono le basi per una società migliore.”- ha infine dichiarato il primo cittadino.