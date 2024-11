Inaugurato ad Atena il nuovo stadio comunale “Paolo Bognanni”

Lo scorso sabato ad Atena Lucana è stato riaperto, dopo una serie di ristrutturazioni, lo stadio comunale di Via Braidella che è stato intitolato al calciatore Paolo Bognanni. Alla cerimonia di riapertura hanno preso parte il sindaco Luigi Vertucci, il vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il presidente FIGC Lega nazionale dilettanti Campania, Carmine Zigarelli e Rocchina Adobbato, moglie del calciatore originario di Atena Lucana e scomparso prematuramente.

Con una somma di 600 mila euro l’amministrazione comunale, guidata da Luigi Vertucci e grazie all’impegno del consigliere comunale delegato allo sport, Maurizio Camerota, ha disposto il rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione del campo di calcio a 11, la ristrutturazione del campo da tennis, la realizzazione ex novo del campo di mini volley, la realizzazione delle recinzioni secondo le ultime normative CONI e FIGC e la ristrutturazione degli spogliatoi. Inoltre gli impianti sono stati ristrutturati, con fondi comunali, con un occhio all’efficientamento energetico e secondo le norme della FIGC.

L’impianto prevede orari e regolamenti per l’apertura ai cittadini con appositi custodi, con una tabella tariffaria per poter usufruirne e una app per il pagamento online.

Come ha spiegato Camerota ”abbiamo creato una squadra di calcio con la Polisportiva di Atena e ora possiamo disputare i campionati nel nuovo Stadio, ma l’intento è anche quello di creare una Scuola calcio con la Polisportiva per i bambini, e anche squadre nuove in diverse altre discipline sportive”.