Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Appuntamento sabato 16 novembre

Torna, il prossimo sabato 16 novembre l’appuntamento con la 28esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.

In un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda, la Colletta Alimentare diventa ancora più attesa e preziosa per chi vive in difficoltà.

L’iniziativa solidale in Campania è stata presentata ieri, presso l’auditorium “Bruno Schettino” nella Parrocchia Sant’Alfonso Maria de Liguori.

In più di 11.600 supermercati in tutta Italia, oltre 150.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

In Campania in oltre 900 supermercati ci saranno 6mila volontari riconoscibili dalla pettorina pronti a raccogliere le donazioni di cibo .

Come si partecipa? Molto semplicemente, quando andrete al supermercato a fare la spesa, troverete i volontari del Banco in pettorina arancione, che vi consegneranno una borsina e vi inviteranno ad acquistare alcuni prodotti da donare. Questi prodotti andranno consegnati ai volontari presenti all’uscita.

Banco Alimentare si incaricherà di distribuirli alla rete di organizzazioni benefiche convenzionate e, tramite queste, li farà arrivare a persone in stato di bisogno. In Campania sono oltre 150.000.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.