Domenica 17 novembre, alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Francavilla in Sinni, si terrà un evento di grande spessore umano e culturale: la presentazione del monologo “Il Riflusso”, scritto da Teodora Mastrototaro, drammaturga e attivista per i diritti animali. L’incontro, organizzato da Arci FrancaViva e dalla testata giornalistica La Siritide con il patrocinio del Comune, darà voce alle esperienze drammatiche di chi lavora nei mattatoi, offrendo al pubblico una testimonianza autentica e potente su una realtà sconosciuta ai più.

Attraverso “Il Riflusso”, Teodora Mastrototaro porta sulla scena le voci dei lavoratori dei mattatoi, che ogni giorno affrontano condizioni estreme. Le loro testimonianze ricostruiscono l’esperienza alienante di chi è immerso in un ambiente segnato dal rumore assordante dei macchinari, dal grido degli animali e dall’odore opprimente del sangue. È una dimensione di lavoro dove la brutalità è all’ordine del giorno, e il “riflusso” – un costante riaffiorare di immagini, suoni e odori – si imprime nella mente e diventa impossibile da dimenticare.

Una delle testimonianze principali è quella di Maria, una lavoratrice pugliese che, con la sua storia, svela una quotidianità fatta di canti e risate che non servono solo a camuffare l’inferno che si vive, ma rappresentano un disperato tentativo di mantenere un contatto con la propria umanità. Tuttavia, sotto la superficie di un’apparente serenità, il lavoro nel mattatoio lascia una traccia indelebile, creando una frattura tra l’individuo e la propria sensibilità.

L’evento alla Biblioteca Comunale di Francavilla in Sinni rappresenta un’occasione per guardare oltre il silenzio che spesso avvolge il mondo dei mattatoi e chi ci lavora, esplorando il peso psicologico che queste esperienze lasciano sui lavoratori. Attraverso le parole dei protagonisti, “Il Riflusso” non solo denuncia una realtà nascosta ma invita a una riflessione più profonda sulla nostra relazione con il mondo animale e sulle conseguenze che questo tipo di lavoro impone a chi ne è parte.