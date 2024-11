Il Santuario del “Cuore Immacolato di Maria” a Sassano raccontato dalla rivista “Maria con Te”. La testimonianza di Luigi

Un incontro casuale, che diventa un’esperienza di fede profonda. È la storia di Luigi, un uomo della provincia di Potenza, il cui cammino spirituale ha trovato una nuova luce grazie a un incontro improvviso con il Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Varco Notar Ercole, di Sassano. Questa storia di fede e devozione è stata raccontata nell’articolo della rivista mariana Maria con Te, firmato da Antonio Alizzi.

Luigi, che si trovava nel Vallo di Diano, ha deciso quasi per caso di fermarsi presso il Santuario. Un passo che, pur iniziato come una semplice curiosità turistica, si è trasformato in un’esperienza che ha toccato il cuore dell’uomo, rafforzando la sua spiritualità. Durante la sua visita, Luigi ha avuto l’opportunità di ammirare la splendida statua della Madonna, che lo ha accolto con il suo volto dolce e sereno, mentre nelle sue braccia stringeva il Bambino Gesù.

“Non avrei mai immaginato che una visita così semplice potesse toccare così profondamente il mio cuore”, ha dichiarato Luigi, citato dalla rivista Maria con te. “Guardando quella statua, ho sentito una pace profonda, una sensazione di consolazione. Maria, con il suo Cuore Immacolato, offre sempre una speranza nuova.”

Il Santuario del Cuore Immacolato di Maria, retto dal parroco don Carmine Tropiano, è un luogo di grande spiritualità e devozione mariana. Il Santuario, infatti, ha visto nascere numerose vocazioni. La sua storia è legata indissolubilmente alla figura materna di Maria, che offre rifugio e conforto a chiunque si avvicini con fede. Quest’anno, il 22 agosto, il santuario ha celebrato il 70° anniversario della sua consacrazione, un momento significativo per tutta la comunità locale e per i tanti pellegrini che ogni anno lo visitano. La celebrazione è stata un’occasione speciale per rendere omaggio alla Vergine Maria, che nel corso degli anni ha ispirato numerosi giovani a seguire la via della fede.

“Maria è una guida sicura per tutti noi – ha affermato don Carmine Tropiano – il suo Cuore Immacolato è sempre pronto ad accogliere e proteggere i suoi figli, come una madre che non dimentica mai chi si rivolge a lei.”

La storia di Luigi ricorda che, a volte, sono le esperienze più inaspettate a risvegliare la nostra fede e a regalarci una nuova speranza.