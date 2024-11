Passa a Salerno la maxi trivella per l’Alta Velocità: strade chiuse in città e tanta curiosità

L’attraversamento della città da parte della Tunnel Boring Machine, una delle quattro trivelle destinate allo scavo delle gallerie nel lotto 1A Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, ha richiesto diverse ore. Partita dal porto commerciale, la macchina ha attraversato l’intera città, giungendo fino allo stadio Arechi, dove rimarrà per almeno due settimane. Si tratta di un’operazione particolarmente complessa, considerando le dimensioni del macchinario: lungo circa 130 metri e pesante circa 4.000 tonnellate, con una testa fresante di 13,46 metri di diametro. Grazie a questa trivella sarà possibile scavare i 3 chilometri della galleria Saginara, tra i Comuni di Campagna e Contursi Terme, lavorando 24 ore su 24, sette giorni su sette. I lavori sono stati affidati al consorzio Xenia per conto di RFI (Gruppo FS Italiane).

Per garantire il passaggio della trivella, tutte le strade interessate sono state liberate, in seguito all’istituzione di divieti di sosta e fermata a partire dalle 16. Dalle 22, invece, è stata attuata una chiusura dinamica delle strade percorse dal convoglio.

La Tunnel Boring Machine rimarrà nel piazzale Bottiglieri per 15 giorni, in attesa dell’approvazione da parte di Anas per proseguire verso le località interessate dai lavori.

Il progetto del Lotto 1A prevede la progettazione esecutiva e la costruzione di 35 chilometri di nuova linea ferroviaria tra Battipaglia e Romagnano, su cui i treni potranno viaggiare fino a 300 chilometri orari. Il progetto include la costruzione di 20 gallerie (di cui 8 da realizzare con quattro TBM), 19 viadotti e, a Romagnano, la realizzazione di un bivio per l’interconnessione della nuova linea con quella esistente, che collega Battipaglia a Metaponto e Potenza.

Il Lotto 1A della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria è parte integrante dei progetti strategici per la mobilità sostenibile in Italia, contribuendo alla transizione energetica e favorendo l’interconnessione tra il Nord e il Sud del Paese, a sostegno dello sviluppo e della competitività, rendendo l’Italia sempre più avvicinata all’Europa.