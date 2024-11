Rientra la crisi politica nel Vallo di Diano? Cartolano si prende il Sad (che aveva rifiutato)

Dopo la violenta lite politica – con toni di basso rango come evidenziato da un documento video di Vallo più – sembra essere rientrato il paventato terremoto politico tra il presidente della Comunità Montana, Vittorio Esposito e il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano. Non tanto per successive dichiarazioni dei due (la lite era sull’assegnazione mancata di un assessorato alla Comunità montana per Sala Consilina) ma per i fatti accaduti nelle scorse settimane. Mimmo Cartolano è stato infatti nominato presidente del Sad – Sub ambiti distrettuali. La provincia di Salerno è costituita da 11 SAD (Sub ambiti distrettuali) al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale dei rifiuti ed una migliore qualità del servizio all’utenza, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali. Ed è il ruolo che era stato offerto a Cartolano già prima della lite con Esposito. Quindi la montagna di polemiche ha partorito una retromarcia.

Per quanto riguarda la Comunità montana Si è riunita ieri a Padula la Giunta . Per l’occasione il presidente Vittorio Esposito ha assegnato le deleghe ai 4 assessori che compongono l’organo decisionale montano. A Michela Cimino: Politiche agricole, Beni culturali, Politiche sociali e della Salute ed Formazione e Pari Opportunità. A Gaetano Spano Protezione Civile e calamita naturali, Cultura e Politiche giovanili, Forestazione e Politiche della montagna,

Funzione associata “Catasto”. Ad Attilio Romano Risorse umane e organizzazione, Viabilità, governo del territorio e valorizzazione dei centri storici, Mobilita sostenibile, infrastrutture e trasporti Funzione associata “C.U.C.” e Antonio Pagliarulo Bilancio e Ragioneria, Sviluppo economico locale e dell’innovazione digitale, Turismo, Sport, Ambiente e Natura, Funzione associata in materia statistica