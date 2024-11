Salerno: sequestro preventivo di un ristorante per furto di energia elettrica

Nella giornata di ieri, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) e della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha effettuato un intervento che ha portato al sequestro preventivo d’urgenza di un’attività commerciale operante nel settore della ristorazione, situata lungo il Lungomare Trieste della cittadina. L’operazione è scaturita da un’indagine sul presunto reato di furto di energia elettrica.

Le verifiche condotte dagli agenti, coordinate dalla polizia giudiziaria, hanno rivelato l’esistenza di manomissioni su due contatori di energia elettrica all’interno dell’esercizio commerciale. Questa irregolarità ha consentito al ristorante di usufruire di un’erogazione di energia elettrica non prevista da alcun contratto, per un valore complessivo stimato in ben 29 mila euro.