Raffica di furti tra Bellosguardo e Castel San Lorenzo e c’è chi fa un appello: “Una ricompensa per chi mi restituirà il pc”

Non si arresta la raffica di furti nel territorio alburnino che stavolta ha coinvolto anche Castel San Lorenzo. Nel pomeriggio di ieri due sono state le abitazioni prese di mira a Bellosguardo intorno alle ore 18.00. I ladri avrebbero agito indisturbati in una delle due case, mentre nell’altra non c’è stato modo di portare a termine il colpo: i malviventi sono stati sorpresi dalla donna, proprietaria dell’abitazione, sul fatto e messi in fuga.

In località Farneta, nel Comune di Castel San Lorenzo invece questa mattina approfittando dell’assenza dei proprietari perchè impegnati nella raccolta delle olive, è stato rubato tra le altre cose un pc.

Da qui l’appello del proprietario pubblicato su facebook “Per cortesia, restituite il computer, se qualcuno sta leggendo e sa qualcosa, lasciate il Pc dove l’avete trovato, ci sono dati importantissimi per il lavoro, tenetevi il resto, ma il pc restituitelo. Ci sono anni di lavoro che non possono assolutamente essere persi per questa ragione”.