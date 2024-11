A Mercato San Severino una panchina azzurra contro la violenza sui bambini

Sarà azzurra, come il colore del logo dell’UNICEF, la panchina che verrà installata il 20 novembre a Mercato San Severino, nella frazione Monticelli. L’iniziativa, dal nome “Una panchina per l’Infanzia” prevedrà l’istallazione di una panchina che vuole essere un simbolo contro la violenza sui bambini. La panchina, donata dall’associazione “Amici sotto la noce” e dipinta dall’artista giapponese Taizo Hiraga, sarà al centro di una iniziativa dedicata alla sua inaugurazione che avrà luogo nel parco Santa Maria delle Grazie a partire dalle ore 17:00 e sarà promossa dall’associazione “Stare insieme”, col patrocinio del comune di Mercato San Severino. Durante la manifestazione sarà, inoltre, fatta una preghiera per tutte le vittime di violenza ufficiata da Monsignor Alfonso Raimo, vescovo ausiliare della Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e dal parroco Gianluca Iacovazzo. Interverranno inoltre il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, la presidente dell’Associazione “CAM-Telefono Azzurro” Lucia Scannapieco, la presidente dell’Associazione “Sportello Rosa” Marta Gabriella Marotta, la Consigliera Provinciale con Delega alle Politiche Sociali e Sanitarie e Pari Opportunità Filomena Rosamilia e un referente della Polizia Postale di Salerno.

L’installazione della panchina azzurra rispecchia i canoni di rispetto e dedizione verso le problematiche per la tutela dei minori e vuole essere un messaggio di ripartenza, simbolo di pace in un’epoca in cui milioni di bambini stanno affrontando le conseguenze delle guerre. Secondo quanto rimarca il sito dell’Unicef i bambini e gli adolescenti rappresentano il futuro del pianeta e la difesa dei loro diritti civili e sociali è un dovere imprescindibile per tutti.

Le panchine azzurre contro la violenza sui minori, già installate anche in altre città italiane, vanno ad aggiungersi alle ormai note, e forse ancora più diffuse, panchine rosse installate in tutta Italia per sensibilizzare la popolazione, questa volta, sulla tematica della salvaguardia delle donne vittime di violenza. Ricordiamo che proprio il 25 novembre si celebrerà la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.