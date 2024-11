Cittadino marocchino arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Battipaglia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato un cittadino di nazionalità marocchina nell’ambito del progetto di sicurezza e contrasto ai reati predatori e alle altre fenomenologie criminose messo in atto sul territorio comunale di Battipaglia.

Queste le finalità perseguite attraverso la predisposizione di un mirato servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dalla Polizia di Stato nel comune di Battipaglia. L’obiettivo condiviso è quello di mantenere alta l’attenzione delle forze dell’ordine anche nei comuni della provincia, nell’ambito della pianificazione della sicurezza attuata dalla Questura di Salerno e finalizzata ad arginare le situazioni di illegalità che costituiscono un vulnus alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini.

In tale contesto operativo gli agenti del Commissariato di Battipaglia, con il prezioso supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, hanno setacciato diverse aree della città, dove sono stati predisposti anche posti di controllo, nell’ambito dei quali sono state identificate più di 100 persone, controllati 90 veicoli e arrestato un cittadino di nazionalità marocchina per i reati di resistenza e lesione a pubblico ufficiale, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, lo stesso, quale occupante abusivo di uno stabile abbandonato, avrebbe opposto resistenza a seguito di un controllo, cagionando lesioni personali a uno degli operatori.