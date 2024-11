Dieci anni di accoglienza a Polla tra emozioni e storie di lavoro

Dieci anni di Sai, di accoglienza di migranti e di integrazione. Dieci anni anche – e soprattutto – di lavoro e di conseguente indipendenza. Questo è stato celebrato ieri, in un lungo convegno a Polla. Un incontro a tratti anche emozionante. Presente l’assessore regionale al lavoro, Antonio Marchiello, e del servizio centrale Sai. I saluti del sindaco Massimo Loviso – nel ricordo di Rocco Giuliano che iniziò il percorso di accoglienza – e don Vincenzo Federico. Durante la serata, coordinata da Stefania Marino, sono state raccontate le storie di diversi richiedenti asilo che poi hanno trovato lavoro e, in taluni casi, anche creato una famiglia. Da operai a operatori sanitari, da magazzinieri a panettieri, sono stati sul palco insieme ad alcuni datori di lavoro. A tutti è stato consegnato un riconoscimento, un attestato di quanto fatto. Momenti emozionanti soprattutto quando sono arrivati i ringraziamenti per gli operatori e le operatrici delle tre cooperative Tertium Millennium, Sentiero e Opera di un Altro, per quanto fatto durante la permanenza nei centri Sai. Le conclusioni sono state affidate a Cristina Passacantando, direzione del servizio centrale Sai.