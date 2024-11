Dossier povertà 2024. In Campania in crescita occupazione ma aumentano i poveri

Presentato all’Università degli Studi di Salerno il Dossier Regionale 2024 sulla povertà curato dalla Caritas Campania.

Presenti il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Mons. Antonio di Donna, il Vescovo delegato Caritas della Conferenza Episcopale Italiana, nonché Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il Dossier Regionale sulle Povertà 2024 della Caritas Campania analizza la persistente situazione di povertà nella regione, evidenziando un aumento significativo dei poveri negli ultimi anni, in particolare nel sud Italia e nella Campania. Attualmente, oltre 15.000 famiglie sono assistite dalle Caritas locali. La povertà è affrontata principalmente attraverso l’analisi delle dimensioni economiche, della disoccupazione e delle altre privazioni che colpiscono i diritti fondamentali come la casa, l’alimentazione e la salute.

Il rapporto sottolinea l’invecchiamento dei poveri e l’emergere di situazioni di povertà intergenerazionale, con indicatori di scarsa mobilità sociale. Le famiglie che richiedono aiuto sono spesso caratterizzate da condizioni familiari disgregate e conflitti, gravi difficoltà occupazionali e bassi livelli di istruzione, aggravati dalla crisi economica e dalla pandemia di Covid-19.

Vi è un accenno alle misure di sostegno, come il Reddito di Cittadinanza e l’Assegno di Inclusione, con l’appello alla necessità di piani di inclusione sociale efficaci. La Caritas affronta le problematiche non solo attraverso supporti economici, ma anche grazie a misure di integrazione e accompagnamento.

Il rapporto si sofferma inoltre sull’impatto della migrazione e sull’accoglienza dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati. Sottolinea le difficoltà di integrazione dei migranti provenienti da territori di guerra e la necessità di azioni coordinate tra le istituzioni e il volontariato.

Ogni diocesi in Campania presenta progetti e iniziative significative per combattere la povertà e promuovere la solidarietà, come i Centri di Ascolto e le mense. Il Dossier evidenzia l’importanza della formazione dei volontari e del supporto professionale per affrontare le sfide emergenti nelle comunità.