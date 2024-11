Padula, ladri in fuga nella notte: avvistati e rincorsi da cittadini

Nottata movimentata a Padula, dove un gruppo di ladri è stato avvistato e inseguito da alcuni cittadini lungo Via Principe, zona Starza. A dare l’allarme è stato un gruppo di ragazzi che durante un sopralluogo di lavoro hanno notato i malviventi in azione e ha tentato di fermarli, lanciandosi in un inseguimento.

La fuga dei ladri si è conclusa lungo la dismessa linea ferroviaria, utilizzata dai malviventi per far perdere le proprie tracce e sfuggire ai loro inseguitori. L’intervento ha subito mobilitato le forze dell’ordine, che, allertate, si sono recate sul posto per raccogliere le testimonianze dei presenti e avviare le prime indagini.

La zona interessata, che collega l’inizio della pista ciclabile alla doppia curva del passaggio a livello, è stata sorvegliata con maggiore attenzione dalle autorità, alla luce dell’accaduto.