Sala Consilina: l’astronauta Paolo Nespoli incontra gli studenti

Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS “M.T. Cicerone” di Sala Consilina, ma anche gli studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano, dell’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio accompagnati dalle rispettive dirigenti scolastiche, hanno avuto l’opportunità di essere presenti ad un convegno organizzato dal Lions Club Sala Consilina, dal titolo “Farsi Spazio”.

L’evento ha visto la partecipazione straordinaria dell’astronauta Paolo Nespoli e dell’astrofisico Claudio Sollazzo. Durante l’incontro, i ragazzi hanno potuto fare una “passeggiata” virtuale sulla Stazione Spaziale Internazionale. Paolo Nespoli ha condiviso con entusiasmo le sue esperienze di vita, raccontando il percorso che lo ha portato a diventare astronauta e a far parte dell’equipaggio che ha orbitato attorno alla Terra per sei mesi. Ha raccontato il percorso che lo ha portato a diventare astronauta e a far parte dell’equipaggio che ha orbitato attorno alla Terra per sei mesi. Ha condiviso con i presenti episodi di vita quotidiana nello spazio, suscitando grande interesse e curiosità tra gli studenti.

Il convegno si è concluso con un messaggio ispiratore da parte di Nespoli: un invito a credere nei propri sogni e a impegnarsi per realizzarli, proprio come quei sogni che hanno portato l’uomo sulla Luna.