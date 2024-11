Gerarda, l’infermiera, e Luigi. I due angeli del 118 che hanno aiutato la bebè di San Gregorio Magno

Con grande orgoglio e profonda stima, voglio dedicare questo messaggio agli straordinari infermieri del 118, un gruppo che ho l’onore di coordinare e che si estende da Giffoni Valle Piana fino a Padula. Così il post di Giuseppe Forlano dopo la bella notizia di ieri sera con la nascita di una bebè in casa a San Gregorio Magno.

Nella notte appena trascorsa, l’equipaggio India di Buccino, con l’infermiera Gerarda (nella foto) e il soccorritore Luigi , ha affrontato un intervento speciale: la nascita di una bambina a San Gregorio Magno. “In un momento così delicato e ricco di emozioni, Gerarda e Luigi hanno mostrato grande competenza, professionalità e una calma encomiabile, garantendo sicurezza e supporto alla mamma e al neonato. Questo intervento rappresenta in pieno ciò che significa essere infermieri del 118: affrontare situazioni di emergenza con preparazione tecnica e, allo stesso tempo, con una profonda umanità. È un esempio perfetto del valore che voi tutti portate quotidianamente alle nostre comunità. Sono davvero orgoglioso di coordinare un gruppo di professionisti come voi, presenti su un territorio tanto vasto quanto complesso, che comprende realtà diverse ma unite dalla stessa necessità di cure tempestive e di qualità. Siete il volto della sanità vicina ai cittadini, pronti a fare la differenza in ogni momento. Un ringraziamento speciale va a Gerarda e al suo collega per questo splendido intervento, ma il mio encomio è per tutti voi. Continuate così, con la stessa passione e dedizione che vi contraddistinguono”.

Fondamentale ovviamente anche la bravura del personale del Pronto soccorso di Polla, così come di Pediatria e Ginecologia del “Curto”.