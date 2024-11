Torna Melfi-Rionero, vietata la trasferta agli ospiti dopo i gravi episodi del 2020

Si disputerà allo stadio comunale “Michele Lorusso” di Venosa, il primo dicembre , la partita di calcio “Melfi-Rionero”, valevole per il campionato regionale di Eccellenza

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza l’incontro di calcio in considerazione dell’accesa reciproca rivalità tra le tifoserie delle due squadre, “perdurante da anni e sovente sfociata in episodi di violenza ed intemperanza, culminata nel noto episodio del 20 gennaio 2020, quando perse la vita un giovane tifoso vulturino coinvolto in un’azione violenta contro sostenitori del Melfi in trasferta”.

Un gruppo di tifosi ultras della “Vulture Rionero” – si ricorderà – diede luogo ad un vero e proprio agguato premeditato e pianificato ai danni dei supporter del Melfi, impegnato in una gara in trasferta del campionato regionale di Eccellenza. L’azione delittuosa, frutto di atavici rancori mai sopiti tra le due tifoserie, si consumò di fronte allo scalo ferroviario di Vaglio di Basilicata, e rimase ucciso il predetto ultras rionerese e altri supporter gravemente feriti.

“Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e non potendosi escludere il ripetersi di situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore Giuseppe Ferrari, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista della gara “Melfi-Rionero” di domenica 1° dicembre prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Rionero in Vulture.”