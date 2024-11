Ritorna “Adotta una Letterina”: quinta edizione dell’iniziativa organizzata dall’associazione “Ascoltami”

L’Associazione Ascoltami da qualche settimana è pronta ad organizzare la quinta edizione di “Adotta una letterina”. Ogni anno grazie a questa iniziativa l’associazione ha avuto modo di conoscere e rendere felici tante e nuove famiglie in difficoltà, portando supporto e aiuto ai tanti bambini nel Vallo di Diano e non solo. Per partecipare a tale iniziativa occorre far arrivare le letterine dei tanti bambini, scritte da loro o da qualche aiutante elfo, all’associazione. Inoltre è molto importante segnale le famiglie che affrontano un momento di difficoltà così da poter essere per loro un valido supporto regalando ai loro bambini un magico sorriso per Natale. Naturalmente l’associazione si muoverà sempre con molta discrezione.

“Adottare una piccola letterina” ha l’obiettivo di rendere felici i tanti bambini del Vallo di Diano, tenendo conto di un momento storico così difficile per tante famiglie valdianesi. Collaborare insieme per poter raggiungere grandi risultati è possibile solo con l’aiuto di tante famiglie e istituzioni scolastiche che tendono la mano verso il prossimo.