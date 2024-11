Impianto di smaltimento rifiuti a Buccino: il comitato ‘Auletta casa mia’ : “Occorre essere vigili”

Stamattina la giunta della Regione Campania, con decreto dirigenziale 267 del 25/11/2024 ha rilasciato alla Buoneco srl l’autorizzazione integrata ambientale, in deroga al piano urbanistico e alla sentenza del Consiglio di Stato, per realizzare un impianto di smaltimento di rifiuti a Buccino.

Il comitato di cittadini ‘Auletta Casa mia’ sui social fa un attenta riflessione sull’ipotetica realizzazione dell’impianto che sorgerà sul territorio di Buccino. “C’è un enorme problema di produzione rifiuti. Consumiamo troppo e produciamo troppi rifiuti quali imballaggi, plastiche etc. Ecco perché dobbiamo ridurre lo spreco, i consumi inutili, la plastica mono uso. È una questione di responsabilità individuale e collettiva e ciò significa che bisogna sensibilizzare per ridurre, riciclare e riusare.





Inoltre tutti territori del Vallo di Diano come Buccino o anche quello di Auletta, con il caso del mega impianto di biometano, sono spesso considerati “sacrificabili” e quindi trasformati in luoghi dove arrivano rifiuti pericolosi o appunto mega impianti. Come cittadini dobbiamo pertanto essere sentinelle e antenne dei territori, prendercene cura e attivarci. Attivarsi per il bene comune, per la scuola, per l’acqua pubblica, per tradizioni come la danza” conclude il comitato.