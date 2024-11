“Non sei sola”: il video delle amministratrici del Vallo di Diano. Tante le iniziative contro la violenza di genere

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono numerose le iniziative messe in atto per sensibilizzare sempre più persone su un fenomeno così grave e attuale. Quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione attraverso la diffusione di materiale informativo, locandine e video sui principali canali social dell’Arma, volti a incoraggiare le vittime affinché denuncino

i maltrattamenti, fisici e psicologici, subiti. Nell’ambito della campagna sono stati realizzati anche uno spot con la partecipazione del famoso presentatore televisivo Carlo Conti, nonché un videomessaggio a cura di personale dell’Arma. Sul sito www.carabinieri.it , inoltre, è stata dedicata un’intera sezione al “codice rosso”, in cui si offrono informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela delle vittime, mettendo a disposizione un test di autovalutazione, denominato “Violenzametro”, che rileva il livello di violenza subita in un rapporto di coppia.

Tante anche le iniziative nel Vallo di Diano, un territorio che non è estraneo al fenomeno dei femminicidi. Ricordiamo Olena, la 50enne di origine ucraina uccisa da un giovane nella sua abitazione a Polla, e Violeta bruciata viva dal suo compagno a Sala Consilina. In occasione del 25 novembre, la Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro, presieduta dall’assessore di Polla, Rossella Isoldi, ha diffuso un video messaggio nel quale si invitano le donne vittime di violenze a denunciare e a rivolgersi al numero verde antiviolenza 800- 413300.

A Polla, questa mattina, il sindaco e l’amministrazione comunale, insieme alle classi terze della Scuola Media e ai ragazzi dell’Istituto Professionale hanno preso parte ad una passeggiata che si è conclusa davanti l’Ospedale “Luigi Curto”, dove si è tenuto un flash mob contro la violenza di genere. Ieri, invece, a Sala Consilina si è tenuta una giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzata dal Forum dei Giovani. Durante l’incontro ci sono stati numerosi interventi tra cui quello del sindaco Domenico Cartolano e del capitano dei Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori.