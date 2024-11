Successo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a Oslo nella settimana della cucina italiana nel mondo

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha riscosso un grande successo ad Oslo, in Norvegia, durante la settimana della cucina italiana nel mondo, un’iniziativa promossa dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si svolge in tutte le sedi di rappresentanza italiana all’estero.

Quest’anno, l’Ambasciata Italiana a Oslo ha scelto di focalizzarsi sulla regione Campania, la quale ha avuto l’onore di essere rappresentata dall’Assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo. La Campania ha brillato con le sue prelibatezze enogastronomiche, simbolo della tradizione culinaria italiana nel mondo.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, una delle Comunità più emblematiche della Dieta Mediterranea, ha avuto un ruolo di spicco nell’evento. Già nel 2019, il Parco aveva avviato un importante gemellaggio con il Parco delle Balene in Norvegia, un legame che ha continuato a consolidarsi. In questa occasione, il Parco ha allestito una suggestiva mostra fotografica presso l’Istituto di Cultura Italiana a Oslo, che celebra la bellezza e la biodiversità del territorio protetto. La mostra, che ha attratto l’attenzione di molti, rimarrà in esposizione fino al mese di gennaio, offrendo al pubblico un affascinante viaggio visivo nei luoghi più incantevoli del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.

Il successo dell’evento è stato espresso con grande soddisfazione dal Presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, e dal Direttore, Romano Gregorio, che hanno sottolineato l’interesse e l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti. “È stato un onore poter rappresentare il nostro territorio in una manifestazione di così grande importanza”, ha dichiarato Coccorullo, “e siamo grati all’Ambasciatore Stefano Nicoletti e alla Dottoressa Raffaella Giampaola, Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana ad Oslo, per l’ospitalità e l’eccellente organizzazione dell’evento.”