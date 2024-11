Aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi: Maria Antonietta Aquino vicepresidente del nuovo CdA

Una nuova composizione del CDA del Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano vede Maria Antonietta Aquino, attualmente presidente Confesercenti Vallo Di Diano assessore del Comune di San Rufo, ricoprire la carica di Vicepresidente. Continuerà a ricoprire, ovviamente, anche la carica di guida di Confesercenti.

L’aggiornamento dell’organigramma del CDA rappresenta uno step importante per la gestione e lo sviluppo dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, una delle infrastrutture strategiche per il territorio salernitano e le aree interne della Campania.

Il Consorzio si occupa della gestione e dello sviluppo dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, una struttura essenziale per il potenziamento della rete di trasporti in Campania e Basilicata. Con importanti investimenti infrastrutturali in corso, l’aeroporto punta a diventare un hub fondamentale per il turismo e il commercio, collegando non solo le aree costiere, ma anche le aree interne al resto del Paese e all’Europa.

La nomina di Maria Antonietta Aquino nel CDA e, soprattutto, alla vicepresidenza, rappresenta non solo un motivo di orgoglio per il Vallo di Diano, ma anche un’opportunità concreta per far sentire la voce delle comunità valdianesi ai tavoli decisionali.